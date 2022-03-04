Как уберечь свое здоровье при аварии на АЭС: советы от доктора Комаровского

Обычный йод может спасти вашу жизнь.

Спустя девять дней войны россии и Украины, российский оккупантам удалось попасть в Запорожскую область, где они пытались взять штурмом АЭС в Энергодаре. Видимо солдаты российской армии не знают, что если они разрушат атомную электростанцию, то весь мир окажется под угрозой ядерной опасности.

Известный украинский доктор Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм разместил видео, в котором рассказал, что нужно сделать в первую очередь, если такая ситуация произойдет. Он отмечает, что при аварии на АЭС может возникнуть угроза радиоактивного заражения, и первое, что страдает — это щитовидная железа, ведь происходит выброс радиоактивного йода.

Комаровский говорит, что если есть угроза радиоактивного заражения йодом, то первое, что нужно сделать — это принять внутрь обычный йод, и тогда щитовидная железа будет занята им, и ее можно будет уберечь от заражения. Это нужно сделать тогда, примерно за полчаса до угрозы или в первые минуты после того, как объявлена тревога.

Если в вашей аптечке есть таблетки калия йодида можно принимать их, если только раствор йода, то пригодится и он. Дозировка такая:

Таблетки : (в одной — 250мг): взрослые и дети старше 2-х лет – 125 мг – ½ таб, дети младше 2 лет – 40 мг — 1/6 таб.

: (в одной — 250мг): взрослые и дети старше 2-х лет – 125 мг – ½ таб, дети младше 2 лет – 40 мг — 1/6 таб. Раствор 5% йода: взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель внутрь (желательно накапать в теплое молоко или воду и выпить за один раз), дети 5 – 14 лет – 20 капель внутрь. Детям младше 5-и лет принимать внутрь йод нельзя, но есть еще один вариант как их защитить: детям от 2 до 5 лет нужно взять 20 капель йода, развести его водой и нанести на кожу йодную сеточку, а детям младше 2 лет хватит и 10 капель на кожу.

Комаровский отмечает, что делается это только один раз, и ни при каких обстоятельствах не нужно повторять.

Как сообщалось оккупационные войска подошли к Энергодару 2 марта, тогда местные жители перекрыли дорогу и заставили россиян отступить.

Однако 3 марта вражеские войска вновь вернулись и, похоже, пошли на штурм. По сообщениям Орлова колонна из около 100 единиц техники попыталась прорваться в город, а на блокпосте вспыхнул серьезный пожар. Сам город же подвергся обстрелам из артиллерийских установок, известно также, что несколько домов получили повреждения.

К счастью, пожар на Запорожской АЭС удалось ликвидировать, хотя сначала сотрудников ГСЧС на станцию враги не пускали.