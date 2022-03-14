Как беженцам защититься от инфекционных болезней: 5 полезных советов
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Что нужно знать о профилактике инфекционных заболеваний в приютах
Министерство здравоохранения Украины, в котором ранее поделились инструкцией для обработки различных ран, подготовило информационную памятку о том, как избежать инфекционных болезней в местах временного пребывания беженцев и переселенцев.
Об этом пресс-служба Минздрава рассказывает в Telegram.
"Большое скопление людей, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать распространением инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.
Как избежать инфекционных заболеваний, если вы пребываете во временном приюте
- Соблюдайте физическое дистанцирование, соблюдение гигиены рук и дыхания. Не забывайте о защитных масках.
- Не трогайте руками лицо.
- Мойте руки перед употреблением еды. Используйте антисептики, влажные салфетки.
- В случае чихания и кашля прикрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя.
- Если у вас появились симптомы, обратитесь за медицинской помощью.
О том, как оказать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.
Напомним, что ранее в Минздраве опубликовали список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.
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