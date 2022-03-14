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Как беженцам защититься от инфекционных болезней: 5 полезных советов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Защитите себя и близких Новость обновлена 14 марта 2022, 22:35
Защитите себя и близких

Что нужно знать о профилактике инфекционных заболеваний в приютах

Министерство здравоохранения Украины, в котором ранее поделились инструкцией для обработки различных ран, подготовило информационную памятку о том, как избежать инфекционных болезней в местах временного пребывания беженцев и переселенцев.

Об этом пресс-служба Минздрава рассказывает в Telegram.

"Большое скопление людей, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать распространением инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.

Как избежать инфекционных заболеваний, если вы пребываете во временном приюте

  1. Соблюдайте физическое дистанцирование, соблюдение гигиены рук и дыхания. Не забывайте о защитных масках.
  2. Не трогайте руками лицо.
  3. Мойте руки перед употреблением еды. Используйте антисептики, влажные салфетки.
  4. В случае чихания и кашля прикрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя.
  5. Если у вас появились симптомы, обратитесь за медицинской помощью.

О том, как оказать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Напомним, что ранее в Минздраве опубликовали список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.

Теги:
#Здоровье #Беженцы #Минздрав #Переселенцы
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