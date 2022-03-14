Как беженцам защититься от инфекционных болезней: 5 полезных советов

Что нужно знать о профилактике инфекционных заболеваний в приютах

Министерство здравоохранения Украины, в котором ранее поделились инструкцией для обработки различных ран, подготовило информационную памятку о том, как избежать инфекционных болезней в местах временного пребывания беженцев и переселенцев.

Об этом пресс-служба Минздрава рассказывает в Telegram.

"Большое скопление людей, отсутствие устойчивого доступа к проточной воде и средствам гигиены могут угрожать распространением инфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.

Как избежать инфекционных заболеваний, если вы пребываете во временном приюте

Соблюдайте физическое дистанцирование, соблюдение гигиены рук и дыхания. Не забывайте о защитных масках. Не трогайте руками лицо. Мойте руки перед употреблением еды. Используйте антисептики, влажные салфетки. В случае чихания и кашля прикрывайте нос и рот салфеткой или сгибом локтя. Если у вас появились симптомы, обратитесь за медицинской помощью.

О том, как оказать домедицинскую помощь в условиях военного положения "Телеграф" писал ранее.

Напомним, что ранее в Минздраве опубликовали список аптек, где можно взять инсулин для диабетиков.