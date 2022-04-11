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Поддержат в стрессовых условиях: какие продукты лучше всего утоляют голод

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какая еда лучше утоляет голод Новость обновлена 11 апреля 2022, 19:15
Какая еда лучше утоляет голод

Сытные и питательные продукты поддержат здоровье даже в стрессовых ситуациях

При нынешних обстоятельствах организовать правильное питание бывает сложно, а порой и невозможно. Но питаться нужно обязательно. Старайтесь учитывать особенности своего организма и делайте более здоровый выбор продуктов, которые продлевают чувство сытости.

Диетолог Светлана Фус назвала продукты питания, которые лучше всего утоляют голод.

Какая пища дает самое длинное чувство сытости:

  • ⁣⁣Та, которая содержит большое количество белка – мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.⁣⁣⠀
  • Жиры, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.
  • Пища богата клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание – все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.
Индекс насищения
Индекс насищения

Ранее "Телеграф" объяснял, почему нужно с осторожностью употреблять домашнюю заготовку и консервы во время войны.

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Теги:
#Продукты #Еда #Сытость #Светлана Фус
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