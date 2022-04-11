Поддержат в стрессовых условиях: какие продукты лучше всего утоляют голод
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Сытные и питательные продукты поддержат здоровье даже в стрессовых ситуациях
При нынешних обстоятельствах организовать правильное питание бывает сложно, а порой и невозможно. Но питаться нужно обязательно. Старайтесь учитывать особенности своего организма и делайте более здоровый выбор продуктов, которые продлевают чувство сытости.
Диетолог Светлана Фус назвала продукты питания, которые лучше всего утоляют голод.
Какая пища дает самое длинное чувство сытости:
- Та, которая содержит большое количество белка – мясо, рыба, птица, яйца, бобовые.⠀
- Жиры, входящие в состав продукта. Употребляем их в виде масла, орехов, авокадо, сливочного масла, сала.
- Пища богата клетчаткой. Чем больше в продукте клетчатки, тем лучше он насыщает. Высокое ее содержание – все зерновые культуры, грибы, орехи, бобовые (фасоль, чечевица, нут, зеленый горошек), свекла, морковь и другие корнеплоды, разные виды капусты.
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