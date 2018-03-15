В прошлом одежда была не просто защитой от внешней среды, это был показатель статуса, принадлежности к определенной общности.

В прошлом одежда была не просто защитой от внешней среды, это был показатель статуса, принадлежности к определенной общности. К ней не относились утилитарно, каждый образ подбирался вплоть до аксессуаров и мельчайших деталей. Именно поэтому фотографии модников прошлых лет вызывают такое восхищение: эти костюмы на мужчинах, шикарные платья на женщинах…Давайте посмотрим и сравним с современными модниками на улицах.