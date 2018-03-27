Свежие идеи для маникюра всегда должны быть на вооружении.

Свежие идеи для маникюра всегда должны быть на вооружении. Для начала убираем все лишнее: и мы сейчас не только о кутикуле, но и о надоевшем покрытии! Классический красный превращается в яркий оранжевый, лаконичный френч приобретает неожиданные цветовые сочетания, а черный снова получил все главные роли. Единственное, что не менял новый 2018-й год, – форму ногтей, оставив все то, что мы так старательно отращивали и выпиливали в прошлых сезонах: