Весна - горячая пора для всех одиннадцатиклассниц. На носу выпускной и так много всего надо успеть.

23 июня школьники в Украине с радостью будут праздновать выпускной. Не игнорируй подготовку к этому дню. Продумай все до мелочей, даже маникюр, и твой вид ошеломит всех окружающих. Весна - горячая пора для всех одиннадцатиклассниц. На носу выпускной и так много всего надо успеть. Если об идеальном платье и прическе думают все, то маникюр всегда остается на последнем месте в списке важных бьюти-дел.