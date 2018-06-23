Эта тенденция была недавно представлена на Неделе моды и предполагается, что графичные стрелки станут трендом этой осени.

Стрелки являются неотъемлемой частью образа каждой женщины, которая хочет приковать к себе взгляды окружающих. Но если ты дерзкая и смелая девчонка, которой надоела классика этот новый модный тренд именно для тебя! В этом сезоне в моду вошли разноцветные графичные стрелки, которые выглядят просто сногсшибательно и не позволять своей обладательнице остаться без всеобщего внимания.