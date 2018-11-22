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Воскресенье, 25.11.2018
Гармония с природой: как прошел модный показ BioFashion 2018 в Колумбии (Фото)
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Гармония с природой: как прошел модный показ BioFashion 2018 в Колумбии (Фото)

Особенность показа заключается в том, что наряды изготовлены из растений и натуральных материалов. BioFashion — это экологическая инициатива, которая направлена на повышение осведомленности о сохранении и рациональном использовании природных ресурсов, где дизайнеры разрабатывают платья с живыми растениями, цветами и органическими элементами.
zefirka.net
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16:03 Чт, 22 Ноябрь 2018 Телеграф
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