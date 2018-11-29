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Четверг, 29.11.2018
Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото)
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Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото)

Каждая женщина и девушка стремится сделать свой образ более нежным, изящным, а также подчеркнуть свою индивидуальность. Немалую роль при создании женственного образа играет нежный и аккуратный маникюр, особенно если он дополнен изящным женским цветком – розой.
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