Маникюр 2018: грандиозные идеи маникюра с розами (Фото) Каждая женщина и девушка стремится сделать свой образ более нежным, изящным, а также подчеркнуть свою индивидуальность. Немалую роль при создании женственного образа играет нежный и аккуратный маникюр, особенно если он дополнен изящным женским цветком – розой.