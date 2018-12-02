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Маникюр 2019: красивый дизайн ногтей для творческих людей (Фото)
Мода на ухоженные ногти и красивый маникюр - она вечная, она классическая, она не пройдет никогда. Но если хочется чего-то особенного, креативного, нестандартного, в игру вступает творчество.
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