Маникюр 2019: красивый дизайн ногтей для творческих людей (Фото) Мода на ухоженные ногти и красивый маникюр - она вечная, она классическая, она не пройдет никогда. Но если хочется чего-то особенного, креативного, нестандартного, в игру вступает творчество.