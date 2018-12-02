Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Маникюр 2019: красивый дизайн ногтей для творческих людей (Фото)
1 / 25

Маникюр 2019: красивый дизайн ногтей для творческих людей (Фото)

Мода на ухоженные ногти и красивый маникюр - она вечная, она классическая, она не пройдет никогда. Но если хочется чего-то особенного, креативного, нестандартного, в игру вступает творчество.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Творчество, Дизайн, Дизайн ногтей, маникюр 2019.
11:45 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь