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Среда, 05.12.2018
Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива
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Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива

Прическа для женщин на новогодний корпоратив может быть самой разнообразной, в зависимости от предпочтений. Однако стилисты в этом году рекомендуют присмотреться к простым в выполнении укладкам, но при этом они также могут быть слегка креативными.
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