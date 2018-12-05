Новый год 2019: красивые прически для новогоднего корпоратива Прическа для женщин на новогодний корпоратив может быть самой разнообразной, в зависимости от предпочтений. Однако стилисты в этом году рекомендуют присмотреться к простым в выполнении укладкам, но при этом они также могут быть слегка креативными.