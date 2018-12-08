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Суббота, 08.12.2018
Маникюр на Новый год 2019: идеи дизайна ногтей с атрибутами праздника 31 декабря (Фото)
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Маникюр на Новый год 2019: идеи дизайна ногтей с атрибутами праздника 31 декабря (Фото)

Женщинам дана уникальная возможность, которая позволят им украшать свою внешность, и для этого им всего лишь нужно научиться правильно наносить макияж и делать себе красивый маникюр. В новогоднюю ночь каждой женщине хочется быть особенно красивой, поэтому мы приготовили для вас подборка изумительных идей новогоднего маникюра, которые помогут создать атмосферу праздника и поднять настроение.
Телеграф
Фото: Instagram
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