Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото) Сегодняшняя индустрия ногтевого дизайна предлагает огромное количество вариантов исполнения маникюра. В 2019 году все больше набирает обороты более сдержанный нейл-арт. Специально для вас мы подобрали самые актуальные и модные идеи кораллового маникюра для любого случая, ведь такие нежные оттенки превосходно смотрятся на ногтях любой длины.