Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)
1 / 82

Маникюр 2019: дизайн ногтей в трендовом коралловом оттенке (Фото)

Сегодняшняя индустрия ногтевого дизайна предлагает огромное количество вариантов исполнения маникюра. В 2019 году все больше набирает обороты более сдержанный нейл-арт. Специально для вас мы подобрали самые актуальные и модные идеи кораллового маникюра для любого случая, ведь такие нежные оттенки превосходно смотрятся на ногтях любой длины.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Мода, Ногти, Маникюр, Стиль, Тренд, Трендовый маникюр, маникюр 2019, Коралловый оттенок.
15:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь