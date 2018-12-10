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Понедельник, 10.12.2018
Маникюр 2019: интересные идеи стильного маникюра
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Маникюр 2019: интересные идеи стильного маникюра

Каждая женщина должна следить за своим внешним видом, в том числе и за состоянием ногтей. Они всегда должны быть ухожены. Сегодня мастера ногтевого сервиса с радостью делятся различными техниками, которые можно быстро освоить и в домашних условиях. Ведь в тренде ни что иное как естественность.
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