Маникюр 2019: легкий и стильный дизайн маникюра на любой вкус (Фото) Минимализм уместен всегда и везде, поэтому он универсален. Он привлекает своей сдержанностью и простотой. Для его создания выбираются сдержанные тона, минимум декора.