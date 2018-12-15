Маникюр 2019: идеи "теплого" вязаного маникюра для холодной зимы (Фото) Вязаный маникюр или как его еще называют "дизайн свитера", хранит свою популярность на протяжении уже нескольких лет. Его используют в качестве зимнего либо новогоднего маникюра. Он изящно сочетается с теплыми объемными шарфами, трикотажными нарядами, вязаными платьями в пол и другими видами зимней одежды. Такой маникюр невероятно милый и нежный.