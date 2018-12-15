Скачать
Суббота, 15.12.2018
Маникюр 2019: идеи &quot;теплого&quot; вязаного маникюра для холодной зимы (Фото)
1 / 49

Маникюр 2019: идеи "теплого" вязаного маникюра для холодной зимы (Фото)

Вязаный маникюр или как его еще называют "дизайн свитера", хранит свою популярность на протяжении уже нескольких лет. Его используют в качестве зимнего либо новогоднего маникюра. Он изящно сочетается с теплыми объемными шарфами, трикотажными нарядами, вязаными платьями в пол и другими видами зимней одежды. Такой маникюр невероятно милый и нежный.
pix-feed.com
Фото: nail-trend.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Дизайн, Идеи, Дизайн ногтей, маникюр 2019, Вязаный маникюр.
12:15 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь