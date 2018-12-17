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Понедельник, 17.12.2018
Маникюр 2019: оригинальные идеи маникюра на короткие ногти (Фото)
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Маникюр 2019: оригинальные идеи маникюра на короткие ногти (Фото)

Красивый маникюр на короткие ногти может выглядеть безумно притягательно с абстрактным рисунком. Это хаотические брызги кистью, витиеватые или прямоугольные формы. В общем, всё, что придётся по душе. Представьте себя художником, возьмите в руки кисть и принимайтесь творить. Сперва попробуйте сделать маникюр, применяя гель-лаки подобных оттенков, затем приступайте к контрастным рисункам.
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