Маникюр 2019: изысканный однотонный маникюр для любой леди (Фото) Маникюр в один цвет ассоциируется с лаконичностью и простотой. Но это всего лишь стереотипы. Сегодня однотонный маникюр гель-лаком может быть разнообразным, а все благодаря огромному ассортименту декоративных элементов.