Тем, кому за 30 и больше: советы по уходу за лицом для каждой женщины (Фото)

Пожалуй, каждая из женщин мечтает как можно дольше продлить свою молодость. Когда тебе двадцать, то мысли об уходе за кожей лица как-то не возникает, а когда перевалило за тридцать - тогда уже нужно браться за себя всерьез. Сегодня мы собрали важных правил ухода за лицом и макияжа, которые нужно соблюдать после тридцати.