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Пятница, 21.12.2018
Маникюр 2019: модный шоколадный маникюр для сладкоежек (Фото)
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Маникюр 2019: модный шоколадный маникюр для сладкоежек (Фото)

Одним из последних nail-трендов зимнего сезона стал шоколадный маникюр. Используя гель-лаки шоколадных оттенков, мастера придумывают очень вкусные и изысканные дизайны. Стала очень популярна бежево-коричневая цветовая гамма, дымчато-матовый дизайн, конфетные рисунки и другие варианты коричневого маникюра.
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