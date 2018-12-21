Маникюр 2019: модный шоколадный маникюр для сладкоежек (Фото) Одним из последних nail-трендов зимнего сезона стал шоколадный маникюр. Используя гель-лаки шоколадных оттенков, мастера придумывают очень вкусные и изысканные дизайны. Стала очень популярна бежево-коричневая цветовая гамма, дымчато-матовый дизайн, конфетные рисунки и другие варианты коричневого маникюра.