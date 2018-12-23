Маникюр 2019: зимние идеи для новогоднего маникюра (Фото) 2019-ый год уже совсем близко, он мчит к нам на всех порах и есть риск не успеть что-то запланированное. И если поход за продуктами вы внесли в свой список дел, также как и покупку подарков с украшением ёлки, то про маникюр в суматохе могли и забыть. А ведь красота ногтей это очень важно! Чтобы вы не тратили время и не ломали голову над тем, как же украсить свои ногти, мы приготовили для вас эти идеи новогоднего маникюра 2019 года!