Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Маникюр 2019: зимние идеи для новогоднего маникюра (Фото)
1 / 31

Маникюр 2019: зимние идеи для новогоднего маникюра (Фото)

2019-ый год уже совсем близко, он мчит к нам на всех порах и есть риск не успеть что-то запланированное. И если поход за продуктами вы внесли в свой список дел, также как и покупку подарков с украшением ёлки, то про маникюр в суматохе могли и забыть. А ведь красота ногтей это очень важно! Чтобы вы не тратили время и не ломали голову над тем, как же украсить свои ногти, мы приготовили для вас эти идеи новогоднего маникюра 2019 года!
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ногти, Дизайн, Гель лак, Ногтевая пластина, Зимний маникюр, Илеи, Фото маникюра, маникюр 2019, Новогодний маникюр 2019.
11:19 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь