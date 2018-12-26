Маникюр 2019: идеи дизайна ногтей в стиле "вязаного свитера" (Фото) Вязаный маникюр или дизайн «свитер» стал популярным еще пару лет назад, его использовали в качестве новогоднего или зимнего маникюра. Он отлично сочетается с трикотажными изделиями, шарфиками, теплыми вязаными платьицами и другой одеждой из зимнего гардероба. Этот маникюр очень нежный и милый, его часто дополняют снежинками, мишками Тедди и другими рисунками.