Маникюр на Новый 2019 год: красивый маникюр с дизайном "елочка" (Фото)

В преддверии Новогодних праздников чуть ли не самым популярным дизайном ногтей можно назвать маникюр елочка. Вариантов праздничного оформления ногтей множество. Елочку можно выложить из страз, нарисовать кистью, наклеить, перевести и т.д.