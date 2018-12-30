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Воскресенье, 30.12.2018
Маникюр 2019: необычный черно-желтый маникюр для яркого настроения (Фото)
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Маникюр 2019: необычный черно-желтый маникюр для яркого настроения (Фото)

Все чаще нам хочется внести в жизнь больше насыщенных красок. Так почему же не выразить свое яркое настроение в черно-желтом маникюре? В дизайне ногтей уже давно никого не удивишь использованием таких насыщенных цветов, как черный или ярко-желтый. Сочетая эти два лакового покрытия, можно получить неповторимый и оригинальный маникюр.
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