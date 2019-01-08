Маникюр 2019: современные варианты модного черного маникюра (Фото)

Маникюр должен быть нежным и неброским, но в тоже время важно, чтобы ноготки смотрелись не скучно. Современным женщинам важна индивидуальность и уверенность во всех своих решениях, даже если это касается выбора маникюра. Специалисты рекомендуют выбирать неординарные нейл-дизайны с черным цветом, сочетать его с серебром или золотом, использовать геометрические узоры.