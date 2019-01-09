Маникюр 2019: стильные тенденции и новинки модного маникюра в 2019 году (Фото)

Пришло время собирать свеженькие и интересные идеи дизайна ногтей, которые будут актуальны в 2019 году. В этом обзоре посмотрим на новинки nail-арта, вспомним некогда забытые техники маникюра, которые вернуться в этом сезоне и определим, каким же будет самый модный маникюр 2019 года.