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Среда, 09.01.2019
Маникюр 2019: стильные тенденции и новинки модного маникюра в 2019 году (Фото)
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Маникюр 2019: стильные тенденции и новинки модного маникюра в 2019 году (Фото)

Пришло время собирать свеженькие и интересные идеи дизайна ногтей, которые будут актуальны в 2019 году. В этом обзоре посмотрим на новинки nail-арта, вспомним некогда забытые техники маникюра, которые вернуться в этом сезоне и определим, каким же будет самый модный маникюр 2019 года.
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