Маникюр 2019: модные идеи блестящего дизайна ногтей на каждый день (Фото)

На вечернем приеме вас выделят изысканные сочетания глубоких оттенков лака и сверкающих камней, создающие эффект роскошных украшений. Маникюр - неотъемлемый критерий имиджа, что завершает общий образ. Изобилие блеска и сияния на ногтях подчеркнут торжественный образ и позволят выглядеть блестяще каждый день.