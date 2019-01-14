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Понедельник, 14.01.2019
Маникюр 2019: светлый маникюр для длинных ногтей на все случаи жизни (Фото)
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Маникюр 2019: светлый маникюр для длинных ногтей на все случаи жизни (Фото)

Несмотря на то, что стилисты уже несколько лет акцентируют внимание на естественности и натуральности, некоторые девушки не спешат отказываться от длинных ноготков. И этому есть свое объяснение. Любой маникюр на них выглядит ярко и безукоризненно, позволяя воплотить в жизнь даже смелые фантазии. Предлагаем варианты светлого нежного маникюра для длинных ногтей.
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Мода, Маникюр, Instagram, Стиль, Дизайн, Декор, маникюр 2019, Светлый маникюр, Для длинных ногтей.
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