Маникюр 2019: идеи шоколадного дизайна для модного маникюра (Фото) Кто-то скажет, что маникюр коричневого цвета - не интересно и скучно. Коричневый цвет - это разнообразная палитра оттенков, начиная от глубокого и насыщенного цвета темного шоколада и заканчивая мягким, приятным кофе с молоком. Этот цвет, по сути, является настоящим олицетворением благородства и умиротворения.