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Вторник, 15.01.2019
Маникюр 2019: идеи шоколадного дизайна для модного маникюра (Фото)
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Маникюр 2019: идеи шоколадного дизайна для модного маникюра (Фото)

Кто-то скажет, что маникюр коричневого цвета - не интересно и скучно. Коричневый цвет - это разнообразная палитра оттенков, начиная от глубокого и насыщенного цвета темного шоколада и заканчивая мягким, приятным кофе с молоком. Этот цвет, по сути, является настоящим олицетворением благородства и умиротворения.
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