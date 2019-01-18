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Маникюр 2019: свежие варианты дизайна ногтей на любой вкус (Фото)
Когда на улице плохая погода, на душе печально, взгляд на красивые яркие ноготки мгновенно поднимает настроение. Чтобы усовершенствовать свой повседневный или праздничный образ, достаточно лишь изменить дизайн ногтей. Предлагаем свежие идеи для дизайна ногтей на любой вкус.
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