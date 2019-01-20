Маникюр 2019: вечерний маникюр для длинных ногтей на любой вкус (Фото) Ухоженные ноготки всегда были, есть и будут в моде, не исключение мода 2019-го года. Но на радость модниц в этом году будут в моде длинные ногти и средней длины. В декорировании ногтей можно использовать - художественную роспись, геометрические узоры, узоры из цветов, наклейки. Для вечернего маникюра ко всему этому использование страз, камушек, блесков, микроблеска и акриловой пудры и конечно лепки, будет очень актуально.