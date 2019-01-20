Скачать
Воскресенье, 20.01.2019
Маникюр 2019: вечерний маникюр для длинных ногтей на любой вкус (Фото)
1 / 75

Маникюр 2019: вечерний маникюр для длинных ногтей на любой вкус (Фото)

Ухоженные ноготки всегда были, есть и будут в моде, не исключение мода 2019-го года. Но на радость модниц в этом году будут в моде длинные ногти и средней длины. В декорировании ногтей можно использовать - художественную роспись, геометрические узоры, узоры из цветов, наклейки. Для вечернего маникюра ко всему этому использование страз, камушек, блесков, микроблеска и акриловой пудры и конечно лепки, будет очень актуально.
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Ногти, Маникюр, Instagram, Дизайн, Декор, Длинные ногти, маникюр 2019, Вечерний маникюр.
14:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь