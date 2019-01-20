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Понедельник, 21.01.2019
Волшебные короны русалок из натуральных морских ракушек
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Волшебные короны русалок из натуральных морских ракушек

Девушки, обратите внимание: время цветочных корон, похоже, потихонечку уходит. Сейчас их вытесняют на второй план короны, как у русалок, сделанные из натуральных морских ракушек. От фестивалей и тематических вечеринок до романтических фотосессий - трудно найти более подходящих аксессуаров. И с этим невозможно не согласиться!
Фото: pandaznaet.ru
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Мода, Красота, Ракушки, Русалки, Морские ракушки, Короны, Натуральные ракушки, Натуральные морские ракушки.
23:52 Вс, 20 Январь 2019 Телеграф
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