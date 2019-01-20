Волшебные короны русалок из натуральных морских ракушек Девушки, обратите внимание: время цветочных корон, похоже, потихонечку уходит. Сейчас их вытесняют на второй план короны, как у русалок, сделанные из натуральных морских ракушек. От фестивалей и тематических вечеринок до романтических фотосессий - трудно найти более подходящих аксессуаров. И с этим невозможно не согласиться!