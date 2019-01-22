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Вторник, 22.01.2019
Скажем нет краске: даже с седыми волосами можно выглядеть привлекательно
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Скажем нет краске: даже с седыми волосами можно выглядеть привлекательно

По непонятным причинам седые волосы считаются непривлекательными. И многие женщины предпочитают закрашивать их краской для волос. Однако это причиняет много хлопот. Ведь корни подрастают очень быстро, и становится просто невыносимым каждый раз красить волосы. Эти женщины нашли отличное решение данной проблемы - они отказались от окрашивания волос и своим примером доказывают, что даже с седыми волосами можно выглядеть привлекательно.
Фото: just-interes.ru
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