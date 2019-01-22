Маникюр 2019: свежие варианты дизайна ногтей на каждый день (Фото)

Даже зимой душа требует ярких красок, особенно в маникюре. Каждая модница хочет найти что-то оригинальное для себя, яркое и неповторимое. Мы подобрали для вас абсолютно разные варианты маникюра, выбор за вами!