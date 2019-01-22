ТОП-9 трендов в макияже 2019 года Модные тренды 2019 года достаточно неоднозначны. С одной стороны, яркие акценты и глиттер, а с другой - естественность и матовая текстура кофейных оттенков. Подбирать макияж нужно под свой образ и настроение.