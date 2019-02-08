Маникюр 2019: нежные идеи для дизайна ногтей в нюдовом стиле (Фото) Даже если нюдовые оттенки лака для ногтей пропадут из подиумного маникюра, тренд сохранится. Нейтральная палитра уместна в любое время и гармонирует с любым образом