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Пятница, 08.02.2019
День святого Валентина 2019: варианты праздничного макияжа (Фото)
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День святого Валентина 2019: варианты праздничного макияжа (Фото)

Для того, чтобы сделать красивый макияж нужно знать базовые правила и иметь "под рукой" необходимые косметические средства. Подбирайте make-up под свой общий look (учитывайте даже мелкие детали). На День святого Валентина можно сделать акцент га губы, ведь он всегда привлекает внимание мужчин. Обратите внимание на красный цвет и насыщенные ягодные оттенки.
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