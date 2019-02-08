День святого Валентина 2019: варианты праздничного макияжа (Фото) Для того, чтобы сделать красивый макияж нужно знать базовые правила и иметь "под рукой" необходимые косметические средства. Подбирайте make-up под свой общий look (учитывайте даже мелкие детали). На День святого Валентина можно сделать акцент га губы, ведь он всегда привлекает внимание мужчин. Обратите внимание на красный цвет и насыщенные ягодные оттенки.