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Итоги подведены: лучшие образы с 44-ого сезон Ukrainian Fashion Week (Фото)
Показ Лилии Пустовит по традиции открыл Ukrainian Fashion Week. Дизайнер продемонстрировала свой взгляд на одежду жителей гор и снова влюбила всех в клетку. В коллекции много неожиданных сочетаний оттенков и принтов. Так, неоново-розовый представлен в комбинации темно-синего, горчичного или шоколадного оттенков.
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