Итоги подведены: лучшие образы с 44-ого сезон Ukrainian Fashion Week (Фото) Показ Лилии Пустовит по традиции открыл Ukrainian Fashion Week. Дизайнер продемонстрировала свой взгляд на одежду жителей гор и снова влюбила всех в клетку. В коллекции много неожиданных сочетаний оттенков и принтов. Так, неоново-розовый представлен в комбинации темно-синего, горчичного или шоколадного оттенков.