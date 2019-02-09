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Суббота, 09.02.2019
Итоги подведены: лучшие образы с 44-ого сезон Ukrainian Fashion Week (Фото)
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Итоги подведены: лучшие образы с 44-ого сезон Ukrainian Fashion Week (Фото)

Показ Лилии Пустовит по традиции открыл Ukrainian Fashion Week. Дизайнер продемонстрировала свой взгляд на одежду жителей гор и снова влюбила всех в клетку. В коллекции много неожиданных сочетаний оттенков и принтов. Так, неоново-розовый представлен в комбинации темно-синего, горчичного или шоколадного оттенков.
glavcom.ua
Фото: glavcom.ua
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