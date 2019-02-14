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Четверг, 14.02.2019
Маникюр 2019: стильный анималистический принт (Фото)
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Маникюр 2019: стильный анималистический принт (Фото)

Каждый год модные тенденции меняются. Это касается не только стиля в одежде и в макияже, но и новых форм, цветов и фактур в маникюре. Выбрав ту форму ногтя, которая подходит именно вам, стоит задуматься о стилизации. Одним из актуальных принтов 2019 года становится анималистический: будь то пятна далматинца, гепарда, тигра или черно-белые полоски зебры.
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Мода, Маникюр, Красота, Уход, Стиль, Новинки, Принт, Анималистический принт.
14:09 Сегодня Телеграф
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