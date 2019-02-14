Скачать
Четверг, 14.02.2019
Стильные юбки с запахом, которые покорят любую (Фото)
1 / 33

Стильные юбки с запахом, которые покорят любую (Фото)

Этот модный фасон юбки не зря становится таким популярным. Интересный крой позволяет не только выглядеть стильно и красиво, но решает ряд важных проблем: 1. Успешно скрывает лишние килограммы, 2. Универсальность: не надо перешивать, если изменился вес, 3. Выгодно подчёркивает талию и бедра, 4. Удачно сочетается с другими вещами гардероба.
nastroenie.plus
Фото: nastroenie.plus
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Модель, Юбка, Стиль, Образ, Имидж, Юбки с запахом, Юбка с запахом.
21:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь