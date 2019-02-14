Стильные юбки с запахом, которые покорят любую (Фото) Этот модный фасон юбки не зря становится таким популярным. Интересный крой позволяет не только выглядеть стильно и красиво, но решает ряд важных проблем: 1. Успешно скрывает лишние килограммы, 2. Универсальность: не надо перешивать, если изменился вес, 3. Выгодно подчёркивает талию и бедра, 4. Удачно сочетается с другими вещами гардероба.