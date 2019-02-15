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Пятница, 15.02.2019
Маникюр 2019: завораживающий маникюр дизайна "кошачий глаз" (Фото)
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Маникюр 2019: завораживающий маникюр дизайна "кошачий глаз" (Фото)

Маникюр "Кошачий глаз" является гипнотическим трендом в дизайне ногтей. Его особенность в том, что он создается при помощи специального лака, который создает на ногтях блик, который переливается и создает эффект объёмное изображения, похожего на камень кошачий глаз. В общем, скорее смотрите нашу фотоподборку самых красивых идей маникюра "кошачий глаз".
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