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Пятница, 22.02.2019
Лучшие советы красоты, которые помогут вам сохранить молодость (Фото)
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Лучшие советы красоты, которые помогут вам сохранить молодость (Фото)

Молодость всегда считалась основным и важным союзником красоты женщины. Поэтому способы ее сохранения во все времена вызывают многочисленные дискуссии не только среди ученых в области геронтологии и здоровья. Над этой темой работают диетологи, косметологи. Дизайнеры и стилисты создают свои неповторимые бренды, способные визуально омолодить женщину, обмануть ее возраст.
miridei.com
Фото: pixabay.com
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Женщины, Советы, Молодость, Красота, Уход, Лайфхак.
16:02 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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