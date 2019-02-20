Встречайте март стильно: модные тенденции нового сезона (Фото)

В грядущем сезоне в тренде окажутся всевозможные цвета, подчеркивающие весеннее настроение. Многие оттенки напоминают распустившиеся бутоны или веселую радугу. Впрочем, есть и более строгие тона. Ну, поговорим обо всем по порядку.