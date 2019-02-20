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Пятница, 22.02.2019
Встречайте март стильно: модные тенденции нового сезона (Фото)
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Встречайте март стильно: модные тенденции нового сезона (Фото)

В грядущем сезоне в тренде окажутся всевозможные цвета, подчеркивающие весеннее настроение. Многие оттенки напоминают распустившиеся бутоны или веселую радугу. Впрочем, есть и более строгие тона. Ну, поговорим обо всем по порядку.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Мода, Одежда, Гардероб, Стиль, Образ, Цвет, Тренд, Тенденции, Look.
18:00 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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