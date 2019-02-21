Маникюр 2019: яркие весенние варианты дизайна ногтей (Фото)

Грядет весна 2019 и многие девушки уже сейчас ищут классные новинки, которые бы подняли настроение, позволили бы почувствовать приближение долгожданного лета и теплых деньков. Модный маникюр на весну 2019 можно разделить на несколько тенденций. Тренды и нейл-индустрия диктуют полную свободу фантазии. И наша задача просто показать вам новинки и яркий, неповторимый дизайн ногтей, чтобы ваш нейл-мастер воплотил его в жизнь.