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Пятница, 22.02.2019
Маникюр 2019: яркие весенние варианты дизайна ногтей (Фото)
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Маникюр 2019: яркие весенние варианты дизайна ногтей (Фото)

Грядет весна 2019 и многие девушки уже сейчас ищут классные новинки, которые бы подняли настроение, позволили бы почувствовать приближение долгожданного лета и теплых деньков. Модный маникюр на весну 2019 можно разделить на несколько тенденций. Тренды и нейл-индустрия диктуют полную свободу фантазии. И наша задача просто показать вам новинки и яркий, неповторимый дизайн ногтей, чтобы ваш нейл-мастер воплотил его в жизнь.
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11:28 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
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