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Пятница, 22.02.2019
Тренды советских времен, которые стали популярными по всему миру (Фото)
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Тренды советских времен, которые стали популярными по всему миру (Фото)

Сумка-авоська, шапка-петушок, валенки и меховые шапки… Эти и многие другие "модные" вещи из советских времен по какой-то причине пользуются спросом и сегодня. Причем не только на территории постсоветского пространства, но и во многих других странах. Мы не будем пытаться разгадать причины этого феномена, просто покажем вам трендовые вещи из прошлого, которые сейчас присутствуют в гардеробах смелых модниц и модников.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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