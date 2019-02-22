Тренды советских времен, которые стали популярными по всему миру (Фото)

Сумка-авоська, шапка-петушок, валенки и меховые шапки… Эти и многие другие "модные" вещи из советских времен по какой-то причине пользуются спросом и сегодня. Причем не только на территории постсоветского пространства, но и во многих других странах. Мы не будем пытаться разгадать причины этого феномена, просто покажем вам трендовые вещи из прошлого, которые сейчас присутствуют в гардеробах смелых модниц и модников.