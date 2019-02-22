Восхитительные наряды, в которых Айшвария Рай покоряла красную дорожку (Фото) Айшвария Рай – одна из самых известных актрис Болливуда. В далеком 1994 году она стала победительницей конкурса "Мисс мира". С того времени слава о красоте индийской модели, а затем и актрисе только увеличивалась. Кроме внешних данных Айшвария обладает и отличным чувством стиля. Она умеет выбрать наряд так, чтобы на красной ковровой дорожке всегда быть в центре внимания. Перед вами десять платьев индийской знаменитости, в которых она очаровывала публику Каннских кинофестивалей.