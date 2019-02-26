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Вторник, 26.02.2019
Маникюр 2019: "сочные" идеи нейл-дизайна на длинные ногти (Фото)
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Маникюр 2019: "сочные" идеи нейл-дизайна на длинные ногти (Фото)

Среди поклонниц длинных ногтей – Рианна, Бейонсе, Селена Гомес, Кэти Перри и другие звезды первой величины. Как носить длинные ногти, чтобы выглядеть на миллион? Какую форму выбрать? Какие образы с показов 2019 года повторить? Ответы на все вопросы – в нашем бьюти-досье.
Фото: Facebook
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