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Воскресенье, 24.03.2019
Маникюр 2019: серый цвет в дуете с голубым - новый тренд весны (Фото)
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Маникюр 2019: серый цвет в дуете с голубым - новый тренд весны (Фото)

Серый цвет привлекает внимание, хотя все привыкли считать его неприметным. Практически любой оттенок лака с добавлением серого, будь то серо-бежевый, серо-коричневый будет выглядеть необычно и "сложно". Но в отличии от остальных серо-голубой привлекает внимание своей нежностью и утонченностью. Примеры мастеров маникюра тому доказательство.
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13:28 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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