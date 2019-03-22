Маникюр 2019: серый цвет в дуете с голубым - новый тренд весны (Фото) Серый цвет привлекает внимание, хотя все привыкли считать его неприметным. Практически любой оттенок лака с добавлением серого, будь то серо-бежевый, серо-коричневый будет выглядеть необычно и "сложно". Но в отличии от остальных серо-голубой привлекает внимание своей нежностью и утонченностью. Примеры мастеров маникюра тому доказательство.