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Маникюр 2019: оригинальный и загадочный "кошачий глаз" (Фото)
Для тех девушек, которые не желают затрачивать много время на формирования красивого помпезного декора на ногтях, но при этом желают выглядеть отменно, отлично подойдет маникюр "кошачий глаз". Он сделает ваши ручки совершенными и придаст им обворожительности. Вне всяких сомнений такой маникюр обладает завораживающим эффектом.
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