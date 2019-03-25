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Понедельник, 25.03.2019
Маникюр 2019: оригинальный и загадочный "кошачий глаз" (Фото)
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Маникюр 2019: оригинальный и загадочный "кошачий глаз" (Фото)

Для тех девушек, которые не желают затрачивать много время на формирования красивого помпезного декора на ногтях, но при этом желают выглядеть отменно, отлично подойдет маникюр "кошачий глаз". Он сделает ваши ручки совершенными и придаст им обворожительности. Вне всяких сомнений такой маникюр обладает завораживающим эффектом.
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