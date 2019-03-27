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Среда, 27.03.2019
Мода 2019: оригинальные перстни для мужчин (Фото)
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Мода 2019: оригинальные перстни для мужчин (Фото)

Перстень украшает мужчину не хуже, чем одежда и обувь. Такие аксессуары никогда не теряют своей актуальности, какой бы не был современный мир. Кроме обычных перстней разного дизайна, также актуальными есть печати и кольца. Для мужчин главное заранее определится со стилем своего образа и выбрать из нашей подборки более подходящие мужской перстень на выбор.
Фото: novafashion.ru
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